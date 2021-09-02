Ротации в правительстве: кого из министров уволят в ближайшее время

С началом нового политического сезона ожили слухи и о том, что вскоре в Кабмине будут увольнения. Среди жертв осенних чисток наши источники называют пятерых министров. И одному из них вроде бы уже нашли замену, сообщает Depo.ua.

Среди потенциальных кандидатов на вылет из Кабмина наши источники называют вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную, министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюську.

О Лазебной, Таране и Уруском говорят и депутаты-"слуги".

"Претензии во фракции к Урускому - мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета. Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского. Относительно Лазебной и Тарана - другие причины. В Тарана - личные конфликты с коллегами в военной сфере. Относительно Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя, в частности, горячий вопрос - субсидии ", - пояснил в эфире одного из телеканалов Юрий Камельчук.

Вместе с тем он отметил, что вопрос отставок решится на заседании фракции. Если по этому поводу будет обращение правительства.

Отметим, что ранее среди вероятных отставников не было фамилии Лазебной, а были министр юстиции Денис Малюська и министр культуры Александр Ткаченко. По нашей информации, они остаются в статусе кандидатов на вылет, но вполне возможно, что не так скоро. Нынешнего главу Минюста не любит глава ОП Андрей Ермак, однако вокруг этой фигуры еще не создали критической массы негатива для отставки. А вот Ткаченко, вступив в медиа-войну с мэром Киева Виталием Кличко, фактически спас себя от увольнения уже этой осенью. Лишать его кресла на Банковой не хотят, чтобы Кличко не выглядел победителем в конфликте с министром культуры.

Поэтому разберем подробнее других потенциальных "сбитых летчиков". О возможной отставке Тарана разговоры идут уже давно. У него был личный конфликт с Русланом Хомчаком, но вместо увольнения обоих, президент отправил в отставку только Хомчака. Что многими было воспринято как избирательное правосудие. Особенно в среде военных, где министра обороны критикуют. Очевидно, задержка с отставкой Тарана была вызвана банальным отсутствием ему замены. Сейчас, говорят, замена нашлась - нынешний глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, совершивший головокружительную карьеру при президенте Зеленском. Ранее ходили слухи, что Юрий Вениаминович будто подсиживает Уруского и метит в кресло главы Минстратегпрому. Но, похоже, получит другую должность, важную. По нашим источникам, Гусев уехал в США в составе украинской делегации так сказать, на смотрины. Поехал и Таран - подписывать важные документы по своей пока зоне ответственности. Хорошо прошли смотрины Гусева узнаем уже когда возобновит работу Верховная Рада.

А вот слухи об отставке Уруского могут и не подтвердиться. Претензий к его работе как у депутатов, так и в ОП хватает, однако ему просто не на сегодняшний день замены. Известные специалисты идти в правительство не хотят, понимая, что их судьба там будет зависеть не столько от эффективности работы, сколько от внутривидовых интриг во властных коридорах. То есть, существует риск, что их потом выгонят, навешав ярлыков. Поэтому если в ближайшее время Урускому не найдут примерно равнозначную по имени замену, он может еще некоторое время побыть в должности.

К Лазебной больше всего вопросов действительно через субсидии - наши источники это подтверждают. Проблемы с их назначением начались в июле. Сначала с автоматическим переназначением, вину за что Минсоцполитики перевело на местные власти. Затем в этом министерстве осчастливили украинцев - получателей субсидий проверят инспекторы, которые будут ходить по домам. А в августе стало известно еще об урезании субсидий. Все эти новости на фоне будущего роста тарифов выглядят крайне негативными для имиджа власти и в первую очередь - самого Зеленского, ведь украинцы ответственным за все считают президента. Тем более, в нынешних условиях, когда тот имеет полное влияние на правительство и монобильшинство в парламенте.

А вот госпожа Лазебная заминки с субсидиями опровергает. Говорит: процесс продолжается, никаких проблем нет. Однако если ее фамилию называют среди возможных отставников, такие проблемы или действительно есть, и они значительны, или ей просто хотят дать публичный нагоняй, чтобы народ увидел, как президент наводит порядок железной рукой. К слову, Минсоцполитики - очень некрасивая позиция в правительстве, поэтому не факт, что на место Лазебной уже выстроилась очередь.