В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма

В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь, сообщает Лига.net.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.