В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма
В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь, сообщает Лига.net.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.
"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.