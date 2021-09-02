Украина может стать примером многоязыкового общества - аналитик

Учитывая опыт других стран, Украина тоже может стать примером успешного многоязыкового общества, сообщает Укринформ.

Об этом заявила аналитик американского центра Wilson Center Нина Янкович.

Она отметила, что всегда выступает за то, чтобы обращаться к людям на том языке, на котором они говорят в повседневной жизни.

"Думаю, хорошим примером того, как это работает, могут служить Канада или Швейцария, где население многоязычное, и правительства также являются многоязычными. И это прекрасно работает. Еще одним образцом такого подхода может служить Эстония, где для получения гражданства нужно сдавать экзамен на знание эстонского языка. Однако в последнее время эстонское правительство начало вкладывать средства в развитие русскоязычных медиа, которые адресованы русскоязычной части населения" , - привела примеры Янкович.

"Вне всякого сомнения, Украина тоже может стать примером успешного многоязыкового общества" , - акцентировала она.

В связи с этим эксперт оценивает идею президента Украины Владимира Зеленского о необходимости развития русскоязычной коммуникации с людьми, проживающими на оккупированных территориях, как "прекрасные инвестиции".

"Я искренне надеюсь, что эта инициатива будет развиваться и расширяться, и сможет заполнить некоторый информационный вакуум, возникший на этих территориях в течение нескольких последних лет в связи с санкциями против пророссийских телевизионных каналов Медведчука" , - отметила она.

По мнению Янкович, русскоязычная коммуникация через украинские медиа не только будет способствовать борьбе с российской дезинформацией, но и укрепит связь между государством и людьми.