Елена Зеленская пришла на встречу в США в изысканном черном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с женщинами-лидерами Power women в рамках рабочего визита президента Украины в США. Для выхода в свет она выбрала черный элегантный наряд, сообщает Обозреватель.

Также супруга главы государства дополнила образ укладкой и аксессуарами. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram. ﻿Первая леди Украины вышла на публику в черной юбке длины миди, удлиненном пиджаке и белой рубашке с воротником. Такой образ Зеленская подчеркнула поясом.

Также она завершила лук аккуратной укладкой на голове, нежным макияжем с акцентом на глаза и украшениями в виде небольших сережек.

Елена Зеленская сделала аккуратную укладку. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на мероприятии. Источник: instagram.com/olenazelenska_official