В Пентагоне не исключают возможность сотрудничества с талибами

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в среду о том, что США "возможно" будут координировать контртеррористические удары в Афганистане по боевикам "ИГ-Хорасан" и других террористических группировок, сообщает Голос Америки.

Милли не стал вдаваться в подробности, и его комментарий, похоже, не означает, что Пентагон планирует работать вместе с Талибаном в ближайшем будущем.

Милли сказал об этом на пресс-брифинге в Пентагоне, в котором также участвовал министр обороны Ллойд Остин. Отвечая на вопросы журналистов, Милли назвал Талибан "безжалостным", добавив:

"Поменяются ли они или нет, еще неизвестно".

Генерал предположил, что недавняя договоренность американцев о сотрудничестве с талибами для обеспечения безопасности в аэропорту Кабула необязательно станет форматом работы в будущем.

"На войне вы делаете то, что должны делать, чтобы снизить риски для миссии и для военнослужащих, а не то, что вам захочется сделать", - заявил Милли.

Министр обороны также выразил скептицизм по поводу того, что координация между Пентагоном и Талибаном, наметившаяся в последние дни в аэропорту Кабула, определит будущие отношения с талибами.

"Я бы не стал прибегать к поспешным выводам по вопросам более широких проблем" , - заявил Остин.

И Остин, и Милли командовали войсками в Афганистане во время войны, и их комментарии на пресс-конференции в среду в основном были посвящены военным, служившим в Афганистане, в том числе тем, кто погиб или получил ранения. Они также поблагодарили всех, кто участвовал в масштабной операции по вывозу десятков тысяч людей из Афганистана, которую Остин назвал "крупнейшей эвакуацией гражданского населения в истории Америки".