Врач рассказал о продукте для снижения холестерина

Еще пять лет назад этот продукт не был так популярен, да, все знали о пользе морской капусты, но истинное признание спирулина получила только сейчас. Но мы с вами такие не одни. Несмотря на древнюю историю спирулины, современная наука обнаружила ее уникальные свойства только лишь 50 лет назад, сообщает РБК-Украина.

Spirulina Platensis была зарегистрирована ВОЗ и министерствами здравоохранения многих стран мира как пищевой лечебный комплекс.⠀

Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram призналась, что обожает эту водоросль - и готова ей слагать оды постоянно.

Терапевтические эффекты от применения спирулины

Снижение холестерина в крови и уменьшение риска ожирения;

Иммуномодуляция и противоопухолевый эффект за счет действия пигмента фикоцианина;

Радиопротекторное действие;

Снижение нефротоксичности при воздействии солей тяжелых металлов, токсинов и медикаментов;

Увеличение количественного и качественного состава лактобацилл и бифидобактерий в кишечнике;

Снижение содержания сахара в крови при сахарном диабете;

Общее оздоравливающее действие за счет гамма-линолевой кислоты.

Дозировка

Многие исследования изучали эффекты спирулины в различных дозах. Дозировка в количестве 1-8 гр в день оказывает влияние на пациентов и приводит к положительным эффектам. Но специфическая доза зависит от состояния здоровья и заболевания.

Избегайте употреление спирулины, если:

у вас аллергия на морепродукты, у вас аллергия на йод, у вас аутоиммунное заболевание, если вы принимаете разжижающие кровь препараты (антикоагулянты).

Автор: Татьяна Турчаникова