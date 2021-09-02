ВОЗ рассказала о новом штамме COVID-19 из Колумбии

Всемирная организация здравоохранения 1 сентября классифицировала как "представляющий интерес" новый штамм коронавируса – Mu. Впервые он был обнаружен в Колумбии еще в январе 2021 года, сообщает Обозреватель.

По словам специалистов, отличительной чертой этого варианта COVID-19 является его способность "уклоняться" от антител.

В еженедельном эпидемиологическом отчете организации по пандемии говорится, что обходить защиту приобретенными антителами у выздоровевших или вакцинированных штамму Mu позволяют его мутации. У него такая "уклончивость" лучше, чем была подтверждена у других вариантов.

При этом в ВОЗ указали на необходимость провести дополнительные исследования штамма Mu, известного так же как B.1.621. Специалисты подчеркнули: только это позволит окончательно доказать, действительно ли мутант COVID-19 является более заразным или устойчивым к имеющимся вакцинам.

Отмечается, что на сегодня определено пять "интересных вариантов" коронавируса, которые отслеживает ВОЗ.

Помимо этого, существуют еще четыре штамма, которые "вызывают беспокойство". Среди них высокоинфекционный вариант Дельта, который ныне доминирует в мире.