Пикантное фото избранницы Андрея Богдана

Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко – засветила длинные ноги в коротком платье розового цвета. Девушка дополнила образ босоножками на каблуках и аксессурами, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Тищенко опубликовала на странице в Instagram. Она позировала на площади Санкт-Марко в Венеции (Италия). Для выхода в свет возлюбленная Богдана выбрала мини-платье розового оттенка с глубоким декольте, черные босоножки на каблуках, и аксессуары – подвеску на шее, маленькую сумку и браслет.

Карина Тищенко в коротком платье. Источник: instagram.com/vot_nah