Укрзализныця сообщает об опоздании ряда поездов

Укрзализныця сообщает об опоздании ряда поездов
Фото: Укрзализныця / Facebook

Укрзализныця сообщает об опоздании 10 поездов из-за погодных условий и технических перебоев.

Об этом говорится в сообщении﻿ компании.

Опаздывают следующие поезда:

  • №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
  • №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев - Трускавец (2 часа);
  • №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
  • №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
  • №108 Одесса - Ужгород (1 час);
  • №38 Запорожье - Киев (1 час);
  • №26 Одесса - Рахов (40 минут);
  • №11 Львов - Одесса (40 минут).
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics