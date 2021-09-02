Производство и продажи Tesla одобрили в Индии

Все четыре модели бренда полностью соответствуют всем требованиям индийских властей по безопасности, сообщает InsideEVs.

Индийское правительство полностью одобрило продажи и производство автомобилей Tesla на своей территории. Соответствующие сертификаты были выложены на сайте министерства дорожного движения и автомобильных дорог.

Интересно, что документы были получены сразу на все автомобили американского бренда. В них указывается полное соответствие стандартам выбросов, безопасности и производительности для местного рынка.

Несколько ранее Маск заявлял, что если Tesla сможет импортировать машины в Индию, то вполне вероятен и старт местного производства. В этом есть логика, ведь индийское правительство устанавливает крайне высокие пошлины на импортную продукцию, поэтому ввезённые Tesla могут стоить совершенно баснословные деньги. Однако, разрешение на продажи может стать первым шагом к освоению местного рынка.

В настоящее время сегмент электромобилей в Индии составляет около 1 процента. Тем не менее, Индия всё ещё весьма отстающая в электромобильном плане страна. Главной головной болью местных властей является недостаточная зарядная инфраструктура. Она очень сильно отстаёт от темпов развития электрического транспорта в стране.

Не исключено, что правительство рассчитывает привлечь Илона Маска в первую очередь для строительства большого количества электрозаправок. Справедливости ради стоит сказать, что в этом есть некоторый смысл, так как на сами автомобили Tesla спрос вряд–ли будет достаточным и устойчивым как в Китае, ведь большинство населения живёт за чертой бедности.