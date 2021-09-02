Укрзализныця провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи

АО "Укрзализныця" не смогла обеспечить должный объем выполнения ремонтных работ и работ по содержанию путей, считает заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает Интерфакс-Украина.

"На мой субъективный взгляд, основная причина аварий - полный провал в проведении ремонтных работ и работ по содержанию верхнего строения пути, ж/д инфраструктуры в целом. Изношенная инфраструктура просто не выдерживает рабочей нагрузки! Ремонты верхнего строения не производятся потому, что нет финансирования, не закупаются запчасти, УЗ нечем ремонтировать пути. Вот и получаем! Вы знаете, сколько рельс было закуплено УЗ до августа 2021 г.? Аж целых 130 тонн на всю сеть УЗ", - рассказал он.

По данным Ткачева, в 2012 году "Укрзализныця" закупила около 110 тыс. тонн рельс, в более-менее стабильные годы (2013-й, 2016-2018 гг.) годовая закупка рельс колебалась в диапазоне- 35-44 тыс. тонн в год.

"Даже в тяжелый период военной агрессии 2014-2015 гг. закупалось 10-30 тыс. тонн (рельс - ИФ) в год. В 2019 году закупка рельс снизилась до 17,5 тыс. тонн, в 2020 году - до 12,2 тыс. тонн. И, наконец, до августа 2021 года закуплено всего 130 тонн", - подчеркнул он.

Ткачев также отметил, что годовой объем закупки рельс для нужд УЗ никак не коррелируется с получаемым финансовым результатом компании: так, при общем убытке в 0,5 млрд грн по итогам 2018 года закупили 40 тыс. тонн рельс, а в 2019 году при полученной прибыли 2,429 млрд было закуплено только 17,5 тыс. тонн рельс.

По его мнению, объем закупки рельс также не состыкуется с техническим состоянием сети, в противном случае объемы закупки рельс должны только расти.

"Последние три года ситуация с закупкой рельс выглядит катастрофической! При необходимом годовом потреблении УЗ рельс в объеме 50-100 тыс. тонн, ежегодно закупается мизер. И нехватка рельс - это только верхушка айсберга! Хронически недофинансируются все основные средства УЗ, растет их физический и моральный износ", - подчеркивает замдиректора департамента коммерческой работы.

Как сообщалось, сход 26 вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошел 26 августа около 8:20 на станции "Глина-Навария" во Львовской области.

Ранее в марте скоростной поезд "Интерсити" возле Запорожья частично сошел с рельсов.