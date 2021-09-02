Китайцы показали беспилотное летающее такси
Китайский производитель электромобилей XPeng открыл для себя новую сферу деятельности. Компания презентовала прототип беспилотного летающего такси Voyager X2, сообщает АвтоПортал.
XPeng Voyager X2 являет собой большой квадрокоптер с кабиной из композитных материалов.
Рассчитан он на двух пассажиров и багаж, а грузоподъемность составляет 200 кг. Сам беспилотник при этом весит всего 360 кг. В интерьере – сразу три сенсорных дисплея.
На каждый винт квадрокоптера приходится два электромотора, то есть суммарно их восемь. Voyager X2 способен развить 130 км/ч и подняться на высоту 1 км. Заряда батареи хватит для 35 минут полета.
Сейчас беспилотное такси XPeng проходит испытания. Его автопилот уже достаточно продвинутый, чтобы придерживаться заданных маршрута, скорости и высоты полета. Первые серийные Voyager X2 обещают уже к концу нынешнего года.