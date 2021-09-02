Одесса - мама: Зеленский поздравил одесситов с Днем города

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одесситов с Днем города. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть - где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше - не оставлять Одессу вообще!

Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса - мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса - мама. Почему мы всегда ее защищаем? Потому Одесса - мама ", - написал Зеленский.

Празднование начнется в 10:00 с торжественной церемонии поднятия флага города на Думской площади.