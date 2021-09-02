Ани Лорак показала новый имидж 10-летней дочери

Единственная дочь Ани Лорак учится в одной из частных школ Москвы. Певица поделилась фото, сделанным 1 сентября, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак София в этом году пошла в четвертый класс, как и многие другие родители, певица не пропустила праздничную линейку в школе. У себя в Instagram артистка опубликовала новые фото.

Ани Лорак и София позировали в классе у доски. Певица для выхода выбрала черные джинсы скинни, косуху и ботильоны. София была в школьной форме – клетчатой юбке плиссе и жакете с гербом гимназии. Стоит отметить, что дочь певицы немного поэкспериментировала с имиджем – она осветлила несколько прядей.

Фото: instagram.com/anilorak