20-летняя внучка Ротару снялась в легком наряде

Внучка украинской певицы Софии Ротару – 20-летняя София Евдокименко – поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Девушка позировала в легком наряде бежевого оттенка, сообщает Обозреватель.

Свой лук Евдокименко дополнила нежным макияжем и украшениями. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.  ﻿Внучка Ротару позировала на камеру в платье с поясом бежевого цвета. Также она завершила образ аксессуарами в виде ожерелья с пером на шее.

София Евдокименко в пикантном наряде без белья
София Евдокименко в пикантном наряде без белья. Источник: instagram.com/iamsofiaeve
20-летняя София Евдокименко
20-летняя София Евдокименко. Источник: instagram.com/iamsofiaeve
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