20-летняя внучка Ротару снялась в легком наряде

Внучка украинской певицы Софии Ротару – 20-летняя София Евдокименко – поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Девушка позировала в легком наряде бежевого оттенка, сообщает Обозреватель.

Свой лук Евдокименко дополнила нежным макияжем и украшениями. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram. ﻿Внучка Ротару позировала на камеру в платье с поясом бежевого цвета. Также она завершила образ аксессуарами в виде ожерелья с пером на шее.

София Евдокименко в пикантном наряде без белья. Источник: instagram.com/iamsofiaeve