В Сумах в школу вызвали взрывотехников – обнаружили снаряд
В Сумах 1 сентября в школу пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонатов музея. Там обнаружили снаряд, сообщает ТСН.
Опасность заподозрил новый директор школы при осмотре экспозиции. Специалисты подтвердили — две мины времен Второй мировой оказались учебными, а вот снаряд — боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.
Боеприпас, говорят в музее, пролежал здесь не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.
"Во время осмотра экспозиции был обнаружен зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его во взрыво-технический центр", — уточнил Владимир Кузьменко, пресс-секретарь Нацполиции Сумской области.