В Сумах в школу вызвали взрывотехников – обнаружили снаряд

В Сумах 1 сентября в школу пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонатов музея. Там обнаружили снаряд, сообщает ТСН.

Опасность заподозрил новый директор школы при осмотре экспозиции. Специалисты подтвердили — две мины времен Второй мировой оказались учебными, а вот снаряд — боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.

Боеприпас, говорят в музее, пролежал здесь не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.