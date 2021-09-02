В РФ назвали "Северный поток-2" экологическим проектом

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что "Северный поток-2" является главным образом экологическим проектом, а не политическим или коммерческим, сообщает РБК-Украина.

"Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг "Северного потока-2". Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей - это экологический проект" , - сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, газопровод поможет уменьшить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на 2 тысячи километров короче, чем существующая газотранспортная система. Кроме того, при его строительстве используется экологичный материал.

"Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута "Северного потока-2" в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры" , - рассказал Иванов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Байден пообещал ввести санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины.

Автор: Тиберий Юрик