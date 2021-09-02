Сенатор раскритиковал Байдена после его встречи с Зеленским

В среду член комитета Сената по международным отношениям Тед Круз, сенатор от штата Техас, опубликовал заявление, посвященное встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщает Голос Америки.

"Сообщения о сегодняшней встрече президента Байдена и президента Зеленского обескураживают. Администрация Байдена-Харрис по-прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта" , - заявил заканодатель.

Сенатор-республиканец подчеркнул, что "Северный поток-2" будет "напрямую и серьезно" угрожать национальной безопасности союзников США и подорвет безопасность американцев. Круз добавил, что Соединенные Штаты "не должны отдавать наших союзников нашим противникам".

"Вместо этого сегодня президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир.