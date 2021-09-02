Ермак пригласил Байдена в Украину
Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили широкий круг важнейших вопросов: от обороны и энергетической безопасности к обновлению принципов стратегического партнерства.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Поддержка США территориальной целостности Украины и помощь в противостоянии российской агрессии остаются неизменными. Президенты обсудили возможность привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования на Донбассе и освобождения украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России", - написал Ермак.
Также руководитель ОПУ поблагодарил Байдена за конструктивный разговор и пригласил в Украину:
"Джозеф Байден выразил желание посетить наше государство. Добро пожаловать!"
Ермак отметил, что сейчас связь между Украиной и США крепче, чем когда-либо в прошлом, а в дальнейшем
"а
мерикано-украинское сотрудничество будет углубляться по всему спектру ключевых для выживания и укрепления нашего государства отраслей".