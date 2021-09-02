Ермак пригласил Байдена в Украину

Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили широкий круг важнейших вопросов: от обороны и энергетической безопасности к обновлению принципов стратегического партнерства.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Поддержка США территориальной целостности Украины и помощь в противостоянии российской агрессии остаются неизменными. Президенты обсудили возможность привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования на Донбассе и освобождения украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России" , - написал Ермак.

Также руководитель ОПУ поблагодарил Байдена за конструктивный разговор и пригласил в Украину:

"Джозеф Байден выразил желание посетить наше государство. Добро пожаловать!"