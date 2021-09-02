Названы многомиллиардные убытки от оккупации Крыма

Ущерб Украины от оккупации Россией Крыма только по активам оценивается в $135 млрд (имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности), сообщает Лига.net.

Так, правительству нужно готовить правовую позицию для всех вариантов международных судов. Освободить полуостров военным путем не выйдет, а поможет лишь политико-дипломатический путь.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью. По его словам, имеющиеся цифры приблизительно, но полноценно посчитать убытки можно будет лишь после полной деоккупации.

"Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против России. Оккупация Крыма и части Донбасса, сбитый рейс МН-17, блокировки судоходства в Азовском и Черноморском регионах. От действий России на море страдают уже и другие страны. Включая и страны НАТО" , – заявил Резников.

Он также отметил, что есть смысл сейчас фиксировать все приближенные к реалиям цифры и суммы, дабы показать их остальным странам и самой РФ.