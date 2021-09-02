Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами

Леся Никитюк отметила День знаний по-особому. Пока звезды праздновали начало учебного года, а многие из них отвели своих детей в школу впервые и посадили за парты, волнуясь не меньше, чем сами первоклассники, Леди Ле объявила старт нового съемочного года, сообщает РБК-Украина.

Соотвествующий пост с весьма эффектным фотосопровождением появился на странице Леси в Instagram. Она решила сразить поклонников наповал своим эффектным соблазнительным луком. Леся Никитюк надела черную юбку-мини, топ в тон, набросила на верх длинную светлую рубашку и трендовый укороченый темный жакет. Образ Леди Ле дополнила "змеиными" ботфортами.

фото: instagram.com/lesia_nikituk

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся сообщила, что проснулась в 3 часа ночи, а в 3.45 уже спешила на съемочную площадку нового проекта. Также ведущая призналась, что провела на съемках 13,5 часов.

Автор: Styler