Грузовик повредил новый фонтан в центре Киева

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября, сообщает Украинская правда.

Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

Фото: facebook.com/mykola.panch

По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

Правовую квалификацию событию предоставят позже.