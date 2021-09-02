Суд рассматривает продление домашнего ареста Медведчуку

Печерский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщает УНИАН.

В зале присутствуют более 10 народных депутатов от ОПЗЖ.

Заседание началось с того, что прокуроры приобщили к материалам ходатайства новые материалы. После этого судьей Светланой Волковой был объявлен перерыв на час, чтобы адвокаты Медведчука могли ознакомиться с этими материалами.

Поддержать народного депутата к зданию суда пришли несколько десятков "титушек".