Украинская саблистка рассказала о сексе на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио, сообщает УНИАН.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос в проекте "ОТДУШИВДУШУ" на YouTube.

"Был ли секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был, конечно. Мы же должны были зачекиниться (смеется). Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок" , - рассказала спортсменка.

"Не перед соревнованиями, после. Не было перед моими соревнованиями, перед его соревнованиями тоже не было. Поэтому у меня и нет медали" , - пошутила Харлан.

Напомним, что Харлан встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. На Олимпиаде в Токио он завоевал две серебряные медали (в личном и командном первенстве).

Харлан в Токио не смогла выиграть медаль. Украинка сенсационно вылетела уже в первом раунде.