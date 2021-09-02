Зеленский встретился с группой поддержки Украины в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе США.

Об этом говорится в сообщении﻿ Офиса президента.

Зеленский поблагодарил американскую делегацию за участие в праздновании 30-летия независимости Украины и первом саммите "Крымской платформы".

Президент отметил действенную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США, которая является "важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах".

Зеленский предложил американской стороне принять участие в реализации "Плана трансформации украинской экономики".

"Мы делаем решительные шаги для ускорения реальной трансформации Украины и имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу" , - подчеркнул Зеленский.

На встрече также обсудили ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США по "Северному потоку - 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению" , - убежден Зеленский.

Во время разговора стороны обсудили события в Афганистане, в частности шаги для эвакуации своих граждан из этой страны.