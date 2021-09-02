Три знака зодиака пойдут вверх по карьерной лестнице в сентябре

В сентябре 2021 года Тельцов могут сподвигнуть на то, чтобы бросить старые рабочие проекты и начать новые, Раки и Козероги могут изменить не только работу, но и направление профессиональной деятельности, а у Львов могут начаться неприятности с коллегами. В то же время Овнам, Весам и Скорпионам будет везти в карьере – их могут повысить, сообщает Обозреватель.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на сентябрь. Кому придется пройти профессиональные испытания, а кому стоит "поберечь себя на потом", читайте дальше.

Овен

Карьера идет вверх – вы получаете большую нагрузку, но и больше ответственности и лучшую должность, растет ваша экспертность и авторитет. В конце концов, вы сами на себя берете больше обязанностей, поэтому руководству не остается ничего другого, как повысить вас.

Телец

Некоторые рабочие моменты заставляют вас все чаще задумываться о том, что неплохо было бы сделать важный выбор и решить, продолжать ли давние проекты или пойти в другое место, отправиться куда глаза глядят. И вопрос денег здесь будет не самым важным аргументом.

Близнецы

Вы сейчас не очень производительны, и пока нет особой нужды рвать жилы и демонстрировать трудовые подвиги. Поэтому приберегите себя на потом, а сейчас – рассчитывайте нагрузки и выполняйте все по графику. Из положительных моментов – возрастает вероятность получить довольно значительные финансы.

Рак

Велика вероятность изменения не только места работы, но и направления – вы можете заняться совсем вам раньше не интересными вещами. Но с деньгами будет все замечательно - они к вам поступают, даже если раньше вы сталкивались с какими-то финансовыми проблемами.

Лев

Коллеги и руководство могут за вашим спинами вести какие-то коварные игры, договариваться о чем-то, недоговаривать и даже врать в глаза, поэтому не рекомендуется верить на слово, да и вообще все производственные нюансы тщательно проверять.

Дева

Активная деятельность будет касаться различных ответственных дел, когда вам нужно включать голову, анализировать данные, разрабатывать концепции, принимать решения, от которых зависит чуть ли не жизнь ваша и других людей. И вам будут за это очень хорошо платить.

Весы

Ваш авторитет не вызывает сомнений, вашему экспертному мнению доверяют, отдают должное большому опыту. Вот только в вас закрадывается сомнение – стоит ли продолжать трудиться в том же направлении и коллективе или стоит поискать что-то гораздо перспективнее.

Скорпион

На рабочем месте будет везти, возможно, вас заметят и повысят, возможно, выиграете в конкурсе на занимаемую должность. Впрочем, для некоторых счастье будет в том, что оставят работать на прежнем месте, тогда как других будут беспощадно сокращать.

Стрелец

Работы будет много, особенно по сравнению с более или менее спокойными летними месяцами, но особых авралов и проблем не предвидится, все как всегда - вы работаете, вам платят, и обе стороны вполне довольны и собой, и производственным процессом.

Козерог

Остро стоит вопрос о необходимости сменить работу или даже целое направление деятельности. Вас могут уже не устраивать результаты, но вы все еще будете пытаться как-то это улучшить, тогда как нужно все менять радикально, разрушать до основания и строить все с нуля.

Водолей

Похоже, что на работе пока никто точно не знает, что происходит. Вас озадачат какими двузначными и противоречивыми утверждениями, никто ясно не высказывается, поэтому вы вынуждены тоже играть в эту таинственность и ожидать прояснений.

Рыбы

Вам приходится проходить какие-то профессиональные испытания, лицензирование, сдавать экзамены, словом, доказывать профпригодность или определенным образом соревноваться с коллегами за звание лучшего в своей профессии, а может и вступать в конкурентную борьбу с соперниками.