В Вашингтоне с участием Зеленских открыт "Украинский дом"

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в открытии «Украинского дома» в Вашингтоне.

Об этом сообщили на сайте﻿ Офиса президента.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США, Глава государства отметил, что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов.

«Хочу поздравить вас с открытием «Украинского дома». Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием» , – сказал Президент.

Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с Президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.