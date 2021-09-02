Кремль прокомментировал встречу Зеленского и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоялась накануне в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

﻿"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление" , - сказал Песков.

Также он заявил журналистам, что риск новых санкций со стороны Вашингтона есть всегда.