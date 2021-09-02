США и Украина договорились о создании "горячей линии" связи
США и Украина договорились о создании круглосуточной защищенной линии связи между двумя странами, сообщает Голос Америки.
Линия будет работать через Центр снижения национальных и ядерных рисков (ЦСНЯР), говорится в сообщении Госдепартамента.
«Работая на семи языках, ЦСНЯР функционирует 24 часа в сутки, чтобы свести к минимуму риск вооруженного конфликта, который может возникнуть в результате случайности, просчета или недопонимания по ряду вопросов, влияющих на международную безопасность», – говорится в заявлении.
Центр работает более чем с 50 международными партнерами.