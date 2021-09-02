Резников: Россия сама откажется от оккупации Крыма
Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о перспективах возвращения Крыма, сообщает Лига.net.
По его мнению, возможности России ограничены, если она продолжит "держаться на нефти и газе".
"Я уверен, что мы увидим деоккупацию достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертвам российской агрессии. И это не шутка", – считает Резников.