В сентябре заработают новые комплексы автофиксации: список мест

С пятницы, 3 сентября, на дорогах Украины начинают работать новые комплексы "Каскад", которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме. Всего появится 21 новый комплекс, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook﻿.

Новые комплексы появятся на дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст. Приборы будут контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, всего будет установлен 21 комплекс.

Где будут работать новые камеры

Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21. Прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

на 294 км + 567 автодороги М-21. Прибор направлен в сторону Житомира (ограничение скорости 50 км/ч)

на 371 км + 527 автодороги М-30. Прибор направлен в сторону Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 377 автодороги М-30. Прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 640 автодороги М-30. Прибор направлен в сторону Умани (ограничение скорости 50 км/ч)

Львовская область (один прибор контроля "КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06. Прибор направлен в сторону с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)

Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07. Прибор направлен в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02. Прибор направлен в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 43 км + 993 автодороги М-02. Прибор направлен в сторону Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч)

на 125 км + 385 автодороги М-02. Прибор направлен в сторону с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Европейская, 155. Прибор направлен в сторону ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Рассветная, 14. Прибор направлен в сторону ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 32. Прибор направлен в сторону ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)

Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 20. Прибор направлен в сторону Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Богоявленский, 125. Прибор направлен в сторону ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 12. Прибор направлен в сторону просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б. Прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 2. Прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Львовская, 157. Прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Ивана Франко, 165. Прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волошина, 81. Прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Напомним, сейчас в автоматическом режиме нарушения ПДД фиксируют 97 приборов контроля, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, а также на отдельных участках в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

На сайте МВД представлена карта﻿ размещения комплексов.