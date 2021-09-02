Лучшие кредиты на покупку нового отечественного авто

Prostobank.ua исследовал условия предоставления автокредитов на покупку нового отечественного авто сроком на 5 лет в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 19.08.2021 исследуемые кредиты предоставляют 9 банков. Средняя реальная ставка по таким кредитам составляет 8,41% годовых. Общее количество кредитных программ на указанный срок - 159.

Самый доступный автокредит на покупку нового отечественного авто предлагает Кредобанк - 0,01 % реальных годовых по программе "Kredo ELITE (плавающая ставка с 25 мес.)". Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-9 лучших кредитных программ на покупку нового отечественного авто на 5 лет по состоянию на 19.08.2021 г.

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Тенденция изменений средней реальной процентной ставки для кредитов на покупку нового отечественного авто в национальной валюте сроком на 5 лет в текущем году отображена на следующем графике: