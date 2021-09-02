Семейное фото со школьной линейки Лиза и Гарри Галкины

На День знаний в школу отправились миллионы ребят, среди них и наследники звездных родителей. В этом году за парту снова сели Лиза и Гарри Галкины. Семилетние двойняшки пошли во второй класс. Провести ребят на школьную линейку пришли их знаменитые родители, сообщает Clutch.

Примадонна подобрала более осенний лук. В этом году легендарная певица предпочла брюки-слаксы и черный лонгслив. На спину она накинула жемчужный полупрозрачный плащ от дождя. К слову, выглядела Алла Борисовна весьма привлекательно.