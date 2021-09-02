Гиперактивная собака: 6 советов, как успокоить питомца

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"Гиперактивными" люди называют собак, чье поведение их утомляет. Однако для питомца такой режим является абсолютно нормальным. Кинологи объясняют, что это не гиперактивность, а особенности характера животного-холерика. Такими часто являются таксы, джек-расселы, йорки, фокстерьеры и цвергпинчеры, сообщает Профиль.

Самый высокий период активности для всех пород приходится на возраст от семи месяцев до полутора лет. Становясь взрослее, собаки учатся самоконтролю. Однако холерики продолжают оставаться энергичными всю жизнь. Они активно исследуют территорию дома и на улице, готовы играть до бессилия, интенсивно реагируют на раздражители, постоянно интересуются всем происходящим и очень эмоционально отвечают на различные события. Владельцу такого питомца нужно научить собаку справляться с эмоциями. Для этого есть несколько методов.

Способы успокоить питомца:

дрессировка под руководством опытного инструктора. Предпочтительнее заниматься в группе, чем индивидуально. В долгосрочной перспективе это заложит более прочный фундамент "обуздания" холерика. Системная дрессировка – это лучший способ научиться управлять своим питомцем;

возможность у животного выплеснуть энергию. Нужно позволить собаке истратить весь "заряд", накопившийся внутри. Для этого можно играть с мячом, заставляя раз за разом приносить брошенный предмет, перетягивать веревку в борьбе, просить искать спрятанную игрушку. 30 минут интенсивной игры успокоят питомца;

отказ от игрушек с пищалками. Эти предметы способы раззадорить, вероятно, любого пса. А азартного и слишком активного доведут до точки кипения;

хладнокровие и твердость. Не нужно успокаивать взвинченного пса угощением, поглаживаниями или одергиванием за поводок. Для питомца это может стать призывом к действию, и ситуация может усугубиться. Здесь необходимо твердо говорить: "Нет" или "Нельзя" и уводить животное от раздражителя. Когда собака успокоится, ее можно похвалить от души;

собственные эмоции – под контролем. Владелец активной собаки должен уметь контролировать свои эмоции. Ведь поведение хозяина напрямую влияет на поведение питомца;

исследование новых мест. Во время прогулки следует уделять время не только играм, но и позволить собаке исследовать новые места, получить новые впечатления. Это закроет потребность пса в поиске новых ощущений.

Не все могут справиться с активными собаками. Однако и у таких питомцев есть свои плюсы – они не позволят скучать, станут верными компаньонами и партнерами по тренировкам.