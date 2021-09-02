Гривне - 25 лет. Как менялся дизайн украинской валюты

Гривне - 25 лет. Как менялся дизайн украинской валюты
Фото: Facebook

В Украине 25 лет назад в обращение ввели новую денежную единицу – гривну. Соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма 25 августа 1996 года, но официально в обращении гривна появилась уже 2 сентября 1996 года, сообщает Сегодня.

Как менялась гривна за более чем два десятилетия – далее в материале.

Какие банкноты были введены в обращение

Изначально в обращении были такие банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен, а также такие монеты: 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Уже в 2001 году в Украине появилась новая банкнота – 200 гривен, которая, как оказалось, стала самой востребованной среди украинцев.

15 сентября 2006 года в оборот введена банкнота номиналом 500 гривен, а в октябре 2019 года в Украине появилась самая большая банкнота номиналом 1000 гривен.

1 гривна

В серии 1992,1994 и 1995 года на лицевой стороне банкноты был изображен киевский князь Владимир Великий, а на обратной – руины Херсонеса.

В 2004 году на реверсе банкноты начали изображать град Владимира. В 2005, 2006, 2011 и 2014 годах купюры выходили с измененным дизайном и цветом.

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2 гривны

Несмотря на то, что дизайн банконты менялся несколько раз, на аверсе все время был портрет Ярослава Мудрого, на реверсе – Софийский собор.

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5 гривен

Концепт купюры, несмотря на обновления дизайна, также оставался неизменным. На лицевой стороне было изображение гетмана Богдана Хмельницкого, на обратной – церковь в селе Суботов.

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10 гривен

Начиная с тиража первых банкнот на аверсе изображается гетман Иван Мазепа. Изначально на раверсе купюры была изображена Киево-Печерская лавра, а уже с 2004 года центральным элементом стал Успенский собор.

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20 гривен

Купюра менялась несколько раз, однако портрет писателя Ивана Франко и изображение Львовского оперного театра на банкноте изображенными оставались неизменно.

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50 гривен

50-гривневая купюра также остается неизменной. На аверсе изображен портрет Михаила Грушевского, а на реверсе – дом Украинской Центральной Рады.

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100 гривен

Дизайн купюры менялся несколько раз. Сначала на ней были изображены Тарас Шевченко и Софийский собор, однако уже в 2005 году решили вместо собора изобразить пейзаж Чернечей горы возле Черкасс.

После 2014 года на обратной стороне банкноты начали изображать здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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200 гривен

На лицевой стороне постоянно был изображен портрет поэтессы Леси Украинки, а на обратной – въездная башня Луцкого замка. Менялся только цвет купюры.

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500 гривен

Банкнота меняла свой дизайн несколько раз. Однако неизменно на купюре изображены портрет философа Григория Сковороды и рисунок здания Киево-Могилянской академии.

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1000 гривен

Это новая банкнота, на аверсе которой изображен портрет Владимира Вернадского, на реверсе – здание Президиума Национальной академии наук Украины.

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