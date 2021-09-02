У коронавируса "Дельта" обнаружили новые первые симптомы

У штамма коронавируса "Дельта" все чаще стали выявлять новые первые симптомы, которые отличают его от предыдущих мутаций COVID-19.﻿ Об этом заявил Тарас Жиравецкий, врач одного из диагностических центров Львова, сообщает РБК-Украина.

Новыми симптомами являются:

проблемы с пищеварением - часто,

боль в пояснице или мышцах - иногда.

При этом, по словам медика, общий анализ крови у пациентов часто может быть без значительных изменений.

По словам медика, "Дельта" оказался значительно мощнее, чем его китайский предшественник.

"Передается (коронавирус "Дельта" - Ред.﻿) значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания", - заявил Жиравецкий.

С Жиравецким согласны другие украинские врачи

Так, по словам главврача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, у многих новых пациентов с коронавирусом отсутствуют такие типичные признаки, как нарушение обоняния и вкуса. Зато участились случаи расстройств со стороны ЖКТ.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта" , - заявил он в одном из интервью.

Автор: Светлана Мащенко