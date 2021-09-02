РФ не согласна с позицией США и Украины по "СП-2"

В Кремле категорически не согласны с позицией Вашингтона и Киева, что проект "Северный поток - 2" представляет угрозу для Украины и Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

"По "Северному потоку". Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом" , - сказал Песков.

Напомним, "Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.