Температура опустится до +5: прогноз погоды на 3 сентября

Погода в Украине изменится из-за сильного антициклона, который будет господствовать в стране завтра, 3 сентября. Дожди из страны уйдут, однако станет прохладнее, особенно ночью - температура снизится до +5 градусов местами, сообщает РБК-Украина.

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По данным Наталки Диденко, первая осенняя пятница будет в Украине солнечной.

"Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, что будет определять погоду завтра и в Украине. Практически повсюду 3-го сентября осадков не предвидится" , - прогнозирует синоптик.

День в стране будет солнечный, однако температура уже не летняя.

Ближайшей ночью предполагается +5+10 градусов, в течение дня +14+19 градусов, а на юге до +20+22 градусов.

Также предполагается сильный порывистый северо-западный ветер на севере, в центре, востоке и юге.

В Киеве﻿, 3 сентября, будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5+8 градусов, днем +15+18 градусов.

Синоптики говорят, что по всей стране будет сухо, солнечно, однако температура будет напоминать о календарной осени.

Автор: Светлана Мащенко