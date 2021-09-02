Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве

Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития метрополитена в г. Киеве. Бюджетные 100 млн гривен пойдут на корректировку проекта строительства метро на Троещину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 сентября 2021 г. № 914, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно постановлению, направление бюджетных средств проводится в соответствии с перечнем объектов развития метрополитена в г. Киеве и объема бюджетных средств для их финансирования в 2021 году согласно приложению.

Документом предусмотрено выделение 50 млн гривен на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина - Троещина.

Еще 50 млн гривен пойдут на корректировку проекта строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.

Напомним, на Программу развития метрополитена в городе Киеве в государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено 100 млн гривен.

Кроме того, в госбюджете предусмотрено 210 млн гривен на строительство метро в Харькове и 1,252 млрд гривен - на строительство метро в Днепре.

Автор: Александр Белоус