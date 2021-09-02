В Киеве пройдет технический фестиваль OldCarLand

Сотни раритетных авто соберутся на очередном на техническом фестивале OldCarLand. Он будет проходить с 17 по 19 сентября в Государственном музее авиации им. О.К. Антонова по ул. Медовая, 1 в Киеве, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс служба организаторов. Тема осеннего праздника всех, кому небезразлична ретро техника, – "Сделано в Украине".

Тема осеннего праздника всех, кому небезразлична тема ретро техники – "Сделано в Украине". Источник: obozrevatel.com

Среди сотни самолетов и вертолетов будут представлены редкие и старинные автомобили. Многие из них сыграли незаурядную роль в истории и принадлежали известным людям. Мероприятие организует клуб технической классики OldCarServiсe.

Среди сотни самолетов и вертолетов будут представлены редкие старинные автомобили. Источник: obozrevatel.com

В центральной экспозиции мероприятия, на красной дорожке, представят машины, с которых начинался автопром на территории нашей страны. Эти модели стали народными и знаковыми для каждой семьи.

Специально для этого организаторам OldCarLand удалось отыскать уникальные образцы украинской техники. Среди них – один из двух сохранившихся кабриолетов "Таврия", которые АвтоЗАЗ выпустил ограниченной партией, автобус ЛАЗ, который возил первых украинских олимпийцев, вездеход ЛуАЗ, которой словно только что сошел с конвейера, коллекция автомобилей "Запорожец" – от первого до последнего и т.д.

Олимпийский ЛАЗ. Источник: OldCarLand

Изюминкой мероприятия станет экспозиция "Капсула времени", которая будет посвящена автомобилям, которые несмотря на время сохранились практически в идеальном состоянии и имеют минимальный пробег.

Экспозиция украинской вело- и мототехники. Источник: obozrevatel.com

На фестивале дебютирует Opel P4 1935 выпуска. Один из старейших автомобилей мероприятия был найден недавно. С конца 50-х годов он не ездил, поэтому сохранился в комплектном и рабочем состоянии.

В программе фестиваля – презентации раритетных автомобилей, конкурсы водительского мастерства на старинной технике, модный конкурс "Элентности" и многое другое. Источник: obozrevatel.com

Также в программе фестиваля – презентации раритетных автомобилей, конкурсы водительского мастерства на старинной технике, модный конкурс "Элентности", соревнования среди детей на педальных машинках и многое другое.

Во время проведения OldCarLand будут работать фуд-корты с самой разнообразной едой, будет множество ярких фото локаций и другие активности. На OldCarLand будет интересно всем, независимо от возраста и интересов.

Билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации в дни проведения мероприятия. Источник: obozrevatel.com

Билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А.К. Антонова в дни проведения мероприятия.