Стало известно, почему мужчины чаще умирают от рака

Специалисты из Британии выяснили, почему мужчины чаще болеют раком и умирают от него, чем женщины. Как оказалось, виной всему плохая осведомленность о симптомах онкологии и нежелание представителей сильного пола ходить по врачам, сообщает Menslife.

Британские научные работники провели исследование, участниками которого стали 2300 добровольцев, болеющих 15 видами рака. Согласно опросу, мужчины не спешат с визитом к доктору. Так, 44% пациента не обращались к медикам три и более месяца, испытывая при этом явные симптомы болезни. Женский пол оказался в этом плане более сознательным: лишь 8 процентов заболевших раком груди тянули с госпитализацией до последнего.

Если верить статистике, в сравнении с женщинами мужчины на 15% чаще заболевают онкологией, умирая от опасных болезней на 36% чаще. Что любопытно, представители сильного пола гораздо реже сталкиваются со злокачественной меланомой, но именно их в разы чаще поджидает смерть от столь коварного заболевания. Ученые утверждают, что происходит это по разным причинам. Во-первых, в сравнении с женщинами мужчины крайне мало знают о симптомах онкологии. Во-вторых, они оттягивают консультации с медиками до последнего, тогда как представительницы слабого пола обычно сразу же бегут в больницу.

Еще одна причина высокой смертности - свой диагноз мужчины переживают более тяжело. Если верить статистике, половина болеющих онкологией, которые узнали о заболевании совсем недавно, нередко становятся чрезмерно тревожными и впадают в депрессию, что лишь усугубляет их состояние. Все потому, что женщинам гораздо проще изливать душу. Рассказав близким о собственных нуждах и проблемах, они сбрасывают с себя груз и принимают помощь. А вот мужчинам в этом плане сложно: друзья и родственники должны приложить немало усилий, чтобы больные ощутили, что могут признаться в своей уязвимости.

Кроме того, научные работники призывают близких всячески поддерживать заболевших в эмоциональном плане. Так, один из недавних экспериментов показал, что женатые люди, столкнувшиеся с онкологией, живут дольше, чем одиночки - огромную роль здесь играет психологическая поддержка от любимого человека.