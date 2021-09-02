Украина знает, что необходимо делать для вступления в НАТО - Псаки

Власти Украины знают, что необходимо делать для того, чтобы страна вступила в НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает Корреспондент.

Она напомнила, что на июньском саммите члены Альянса в совместном заявлении подтвердили, что поддерживают "право Украины выбирать свою будущую внешнюю политику, без вмешательства извне, в том числе по стремлению Украины вступить в НАТО" .

Псаки отметила, что Украина знает, какие шаги должна совершить для вступления в НАТО.

"Украине нужно сделать определенные шаги, чтобы соответствовать требованиям членства в НАТО. Мы поддерживаем стремление украинского руководства работать именно в этом направлении. Мы поддерживаем усилия любого претендента, который хочет вступить в НАТО и работает над достижением этих целей", - сказала она.

Псаки уточнила, что среди таких шагов проведение реформ, направленных на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста.