РФ в Черном море угрожает трем странам НАТО – Резников
Судоходству в Черном море угрожает Россия. Причем страдает от вмешательства не только Украина, но и три страны НАТО: Турция, Болгария и Румыния, сообщает Лига.net.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, - не провоцировать Россию, - не работает.
"Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, прямо влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. Это в ваших интересах - нам помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - отметил он.