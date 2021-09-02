РФ в Черном море угрожает трем странам НАТО – Резников

Судоходству в Черном море угрожает Россия. Причем страдает от вмешательства не только Украина, но и три страны НАТО: Турция, Болгария и Румыния, сообщает Лига.net.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, - не провоцировать Россию, - не работает.