Самые интересные фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть в сентябре

Продолжение любимых сериалов, психоделическое фэнтези, итальянский короткий метр и французская классика. Традиционно осень богата на интересные и долгожданные кинопремьеры и 2021 не стал исключением и может сильно порадовать киноманов, сообщает Buro.

В частности, в сентябре в украинских кинотеатрах выходит фильм "Дюна" Дени Вильнева, релиз которого переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса, фэнтезийная картина "Зеленый рыцарь" от киностудии А24, а также состоится ретроспективный показ культовой ленты Жака Деми "Шербурские зонтики" и самых известных итальянских короткометражек последних лет. На стримингових платформах этой осенью выйдет также немало интересных сериалов, среди которых наиболее популярны проекты на Netflix - "Половое воспитание" и "Бумажный дом".

Подборку фильмов и сериалов, на которые в сентябре стоит обратить особое внимание:

"Зеленый рыцарь"

Фильм Дэвида Лоури, снятый студией A24 в жанре фэнтези - новый взгляд на классическую легенду с артуровского цикла о сэре Гавейна и его путешествие сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем - Зеленым рыцарем. Гавейну придется определить собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы. В фильме сыграли Дев Пател, Викандер, ДЖЕЛ Эдгертон.

"Аннетт"

Один из самых громких фильмов Каннского кинофестиваля и первая англоязычная картина французского режиссера Леоса Каракса. Картина получила награду в категории "Лучшая режиссура" в Каннах.

Это мюзикл, в центре сюжета которого романтические отношения между Генри (Адам Драйвер) - стендап-комиком с ожесточенным чувством юмора и Энн (Марион Котияр) - всемирно известной оперной певицей. В свете прожекторов они кажутся прочной и гламурной парой, однако их жизни переворачивает рождения первого ребенка - девочки Аннетт с необычным даром.

"Дюна"

Долгожданный фантастический фильм Дени Вильнева расскажет о человечестве, что расселилось по далеких планетах, а за власть над населением и пространством постоянно борются различные мощные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-Фремениль, но ее главная ценность - пряность, важнейшее вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

В фильме снялись Тимоти Шала, Хавьер Бардем, Зендея, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон и другие.

"Холодный расчет"

Остросюжетный триллер Пола Шредера рассказывает историю виртуозного игрока в покер по имени Уильям, которого сыграл Оскар Айзек. Продюсером картины является Мартин Скорсезе.

Главное в покере - сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно эти навыки Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию во Всемирной серии и больших денег. Это его шанс навсегда оставить позади тайны прошлого. Однако когда судьба подбрасывает ему шанс на возмездие, Уильям попадает в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

"Холодный расчет" вошел в официальную конкурсную программу 78-го международного кинофестиваля в Венеции.

"Шербурские зонтики"

В кинотеатре "Октябрь" в Киеве.

Знаменитый мюзикл Жака Деми, классика французской "новой волны", возвращается на большие экраны. В 1964 году он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также стал лентой, с которой началась успешная карьера Катрин Денев, исполнительницы главной роли.

Юная Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике - продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.

"Бумажный дом"

С 3 сентября на Netflix

Финальный 5-й сезон популярного испанского сериала "Бумажный дом" (La Casa de Papel) будет разделен на две части, первая из которых выйдет в сентябре, а вторая - 3 декабря. В каждой из частей будет по 5 серий.

В центре сюжета финальных серий - противостояние между главными героями, которые захватили Центральный банк Испании, и военными, которых власть привлекла для освобождения здания. На этот раз протагонист придется действовать без продуманного до мелочей плана и подсказок их лидера - Профессора.