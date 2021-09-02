Запасы угля на складах ТЭС выросли на 5,4 тыс. тонн, а суточный объем поставок 2 сентября увеличился на 20%, свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает РБК-Украина.

2 сентября поставки угля на ТЭС выросли на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 57,8 тыс. тонн.

При этом за сутки на ТЭС использовано было 51,4 тыс. тонн. Всего по состоянию на четверг, 2 сентября, запасы угля на ТЭС увеличились до 745 тыс. тонн.

Больше всего угля поступает на Бурштынскую, Запорожскую и Кураховскую станции. Эти три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Автор: Наталия Гурковская