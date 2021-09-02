Силы сопротивления заявили о присоединении "Аль-Каиды" к талибам

В Афганистане террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к "Талибану". Террористы объединились в борьбе с силами сопротивления, сообщает Обозреватель.

Об этом в Twitter сообщает Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.

"Аль-Каида" присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется" , – сказано в сообщении.

Поясним, что военные США окончательно покинули Кабул, и теперь власть принадлежит "Талибану". Но в Афганистане остался один район, который не перешел под контроль боевиков, – это Панджшерская долина.