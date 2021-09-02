От роскоши до минимализма: как выглядят кухни голливудских звезд

Голливудские знаменитости крайне редко готовят еду самостоятельно, однако в особняках у них роскошные кухни. Блогеры с Youtube-канала Architectural Digest решили сделать рум-туры в гостях у звезд, сообщает Обозреватель.

На видео показано, что селебрити отдают предпочтения зеленым, изумрудным и светлым оттенкам в интерьере. Далее фото кухонь всемирно известных актеров и певцов.

Актриса Дакота Джонсон обожает зеленый цвет, поэтому она решила обустроить интерьер кухни спокойным и успокаивающим оттенком.

Дакота Джонсон часто готовит на кухне. Источник: Youtube/Architectural Digest

Кендалл Дженнер готовит на кухне только на Рождество. В гостиной супермодели всегда есть свежие овощи и фрукты, однако плиту и духовой шкаф звезда включает крайне редко.

Кендалл Дженнер любит раритетную мебель. Источник: Youtube/Architectural Digest

Певица Дита фон Тиз обожает винтажные вещи, поэтому ее дом переполнен всевозможными роскошными артефактами и драгоценностями. Мебель на кухне изумрудного цвета, а посуда и сантехника с позолотой. В гостиной звезды много растений.

На кухне Диты фон Тиз много винтажных вещей. Источник: Youtube/Architectural Digest

Семья известных американских актеров Дэннил и Дженсен Эклс показали современную и просторную кухню. Супруги выбрали яркие оттенки желтого, белого и коричневого. На кухне есть зона отдыха для детей, они могут играть, пока мама готовит.

В доме Дженсена Эклса просторная кухня. Источник: Youtube/Architectural Digest

Кара Делевинь часто готовит на кухне, она обустроила интерьер в темно-голубом и белом оттенке. Любимый цвет модели – синий.

Кара Делевинь любит голубой цвет. Источник: Youtube/Architectural Digest

Супруги актеров Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард никогда не моют пол в кухне. Вся мебель и пол сделан из дерева, поэтому весь дом каштанового оттенка.

Мэгги Джилленхол с мужем показала кухню. Источник: Youtube/Architectural Digest

В доме в Лос-Анджелесе певца Адама Левина и его жены Беате Принслу много живых растений, а особенно во дворе. Интерьер кухни звездных супругов в белых и светло-коричневых оттенках.