В Минцифре рассказали, когда можно подать заявление на регистрацию брака онлайн
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, когда будет доступна услуга подачи заявления и документов на регистрацию брака на портале госуслуг "Дия", сообщает УНИАН.
Подать заявление можно будет уже этой осенью.
"Сейчас услуга в разработке, ее презентуют на новом Diia Summit, который состоится в конце октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уплачивать административный сбор за предоставление услуги можно будет на портале.
1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".
По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.
В Министерстве цифровой трансформации еще в июне сообщили, что планируют внедрить в сервис "Действие" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.