В Минцифре рассказали, когда можно подать заявление на регистрацию брака онлайн

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, когда будет доступна услуга подачи заявления и документов на регистрацию брака на портале госуслуг "Дия", сообщает УНИАН.

Подать заявление можно будет уже этой осенью.

"Сейчас услуга в разработке, ее презентуют на новом Diia Summit, который состоится в конце октября" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что уплачивать административный сбор за предоставление услуги можно будет на портале.

1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

В Министерстве цифровой трансформации еще в июне сообщили, что планируют внедрить в сервис "Действие" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.