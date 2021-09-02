Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект Укрспирта

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", стартовая цена - 19,38 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Аукцион запланирован на 1 октября.

Объект находится в с.Новые Боровичи Черниговской обл.

Актив состоит из 477 наименований зданий, сооружений, подвижного и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельные, спиртохранилища, конюшни, мазутохранилища, складов, гаражей и др.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно.