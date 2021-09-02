Неслучайная встреча: где искать любовь разным знакам зодиака

Каждая встреча может стать неслучайной и судьбоносной. Стало известно, где следует искать любовь разным знаками зодиака, сообщает Профиль.

Овен

Нередко вторая половина этого знака – это кто-то из приятелей их же друзей. Поэтому всем одиноким Овнам советуют внимательно оглядеться по сторонам.

Телец

Телец почти всегда находит счастье совершенно случайно и в самый неподходящий момент. Чувство настигнет их тогда, когда они будут не готовы – поэтому искать особое место не требуется.

Близнецы

Вероятно, что любовь нечаянно застанет их в другой стране. Кстати, жены и мужья этого знака нередко бывают иностранцами.

Рак

Раки часто находят свою любовь через интернет или через друзей близких знакомых.

Лев

Для Льва поиски любви похожи на охоту. Часто представители знака целенаправленно выходят на поиск того самого человека.

Дева

Знакомство со второй половиной у Дев может выглядеть как в кино. Часто это происходит на улице или на культурном мероприятии.

Весы

Весы весьма общительны, поэтому им легко познакомиться с кем и когда угодно.

Скорпион

Скорпиону необходимо искать любовь в тех местах, которые тесно связаны с его хобби. Например, в спортзале.

Стрелец

Часто Стрелец встречает того самого человека между делом и совершенно случайно. Сначала они могут даже не обратить внимания и не заинтересоваться человеком.

Козерог

Козерог нередко знакомится в каких-то нетипичных местах. Например, больница или паспортный стол.

Водолей

Часто Водолеи выбирают в качестве второй половины тех, с кем учились в школе или институте.

Рыбы

С Рыбами нередко случается служебный роман. Они могут удачно связать жизнь с коллегой или начальником.